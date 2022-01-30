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Противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», который Украина разрабатывает уже девятый год, может опоздать на гипотетическую войну с Россией, пишет американское издание Forbes. Авторы поясняют, что Киев сейчас проводит завершающие испытания, а постановка комплекса на вооружение планируется только через несколько месяцев.

По словам экспертов, Киев резво стартовал в разработке «Нептуна» в 2013 году, однако грянул финансовый кризис, который вынудил конструкторов переключиться на недорогие беспилотные аппараты и ракеты. Главное же оружие отложили до лучших времен, которые по странной иронии наступили перед возможной войной.

Отсутствие у Киева сильного флота делает невозможным противодействие России на море, отмечает Forbes. Поэтому ему нужно ускорить серийное производство и поступление на вооружение «Нептунов». Если они появятся в распоряжении ВСУ через несколько месяцев, то изменить баланс сил в Черном море уже не смогут.

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