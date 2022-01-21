Специалисты из Великобритании рассказали о неожиданном признаке, который может указать на рак лёгких. Об этом сообщает издание Express.

Своевременное выявление рака лёгких и лечение его уже на ранней стадии заметно увеличивает шансы на благополучное излечение. Одним из симптомов, указывающих на рак лёгких, медики называют постоянный кашель, который остаётся на протяжении нескольких недель. Вместе с кашлем возможны хрипы или иные шумы.

Другими симптомами являются инфекции грудной клетки. Так, человек может ощущать боль, когда дышит или кашляет. Помимо этого, на рак укажут не проходящая усталость, отсутствие аппетита, одышка, беспричинное снижение веса, отеки лица или шеи, хриплый голос.

Неожиданным симптомом врачи назвали изменение пальцев, которые принимают более изогнутую форму. Концы пальцев могут также увеличиться.

Недавно специалисты сообщили, что определить развитие рака кожи можно по изменившимся родинкам. К примеру, они могут поменять форму или размер.