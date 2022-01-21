читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты из Великобритании рассказали о неожиданном признаке, который может указать на рак лёгких. Об этом сообщает издание Express.

Своевременное выявление рака лёгких и лечение его уже на ранней стадии заметно увеличивает шансы на благополучное излечение. Одним из симптомов, указывающих на рак лёгких, медики называют постоянный кашель, который остаётся на протяжении нескольких недель. Вместе с кашлем возможны хрипы или иные шумы.

Другими симптомами являются инфекции грудной клетки. Так, человек может ощущать боль, когда дышит или кашляет. Помимо этого, на рак укажут не проходящая усталость, отсутствие аппетита, одышка, беспричинное снижение веса, отеки лица или шеи, хриплый голос.

Неожиданным симптомом врачи назвали изменение пальцев, которые принимают более изогнутую форму. Концы пальцев могут также увеличиться.

Недавно специалисты сообщили, что определить развитие рака кожи можно по изменившимся родинкам. К примеру, они могут поменять форму или размер.

Вам может понравиться

Врач рассказал о пяти признаках опасной головной боли у человека

Невролог из Великобритании Мохан Секерам назвал признаки головной боли, при которых нужно как можно скорее пойти к специалистам. Как отмечается, если у человека продолжительное время болит голова, то это может
  • Анна
  • 21.01.2022
  • читать 1 минуту

Врачи рассказали о невидимых признаках “немого инсульта”

Американские специалисты назвали несколько симптомов, которые помогут заметить, что у человека произошёл инсульт. Речь идёт о случаях «немого» инсульта. Он может возникнуть тогда, когда в мозгу человека происходит закупорка кровеносных
  • Анна
  • 21.01.2022
  • читать 1 минуту

Генетик Прусс рассказал о том, что омикрон-штамм не стремится проникнуть в легкие

Ученый-генетик Дмитрий Прусс из Солт-Лейк-Сити рассказал о том, что омикрон-штамм в отличие от дельта-штамма не стремится попасть в легкие, однако поражает средние дыхательные пути. По словам генетика, подобное поведение коронавируса
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |