Специалисты из Великобритании рассказали, что одним из первых признаков рака кожи является увеличение размеров родинки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как сообщается, определить возникновение рака кожи можно достаточно просто, так как поражённую кожу можно увидеть невооружённым глазом. Так, на развитие рака кожи укажут новообразования в виде родинок. Кроме того, стоит забеспокоиться, если существующие родинки начали менять свой размер.

Также опасность представляет ситуация, если родинка начала кровоточить, менять цвет или на ней образовалось корочка.

В этих случаях требуется как можно скорее обратиться к врачу за консультацией. На консультацию стоит отправиться и в том случае, если родинка начала чесаться или болеть.

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