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Пакистан разработал стратегию борьбы с индийскими зенитно-ракетными комплексами С-400 российского производства, уже развернутые на его границе. Издание EurAsian Times рассказало, что для этой цели будет задействовано сразу два вида вооружений.

Для противодействия российским ЗРК Пакистан намерен использовать специально созданные беспилотные аппараты ZF1 с технологией стелс. По мнению экспертов, С-400 «Триумф» может не обнаружить эти БПЛА, что позволит им легко преодолевать индийскую противовоздушную оборону. Не исключено, что в связку к ним будут приобретены еще и турецкие «Байрактары».

Кроме того, Пакистан приобрел у Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-9, изготовленные по образу и подобию российских С-300. Дальность поражения целей этими ЗРК составляет до 100 километров.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, добавляют, что в ближайшее время страна также намеревается провести совместные с Турцией военные маневры, в ходе которых надеется получить больше информации о комплексах С-400, имеющихся на вооружении Анкары.

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