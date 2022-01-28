Россия в настоящий момент не собирается нападать на Украину, сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. После трех месяцев, на протяжении которых западные СМИ утверждали обратное, кому-то все же пришло в голову подсчитать российских военнослужащих и выяснить, что их явно недостаточно для «вторжения» в соседнюю страну.

«Чтобы начать вторжение в такую большую страну, нужно подготовить больше военных и техники, нежели чем мы наблюдаем сейчас», – заявил источник.

Он также отметил, что Россия отлично понимает, чем закончится попытка захватить Украину. Помимо санкций, которые неминуемо введет Запад, существует также серьезный риск вмешательства в вооруженный конфликт стран Североатлантического альянса и начал Третьей мировой войны.

Ранее эксперты неоднократно заявляли, что РФ не сможет захватить соседнее государство теми силами, которые сконцентрированы на его границах. Также журналисты отмечали, что в действиях Москвы не наблюдается подготовки средств логистики, которые просто необходимы для успешного ведения боевых действий.