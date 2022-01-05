Эксперты сообщили об опасности утечки вирусов из лабораторий. Об этом рассказывают авторы издания Daily Mail.

В мире находится около 60 лабораторий, где изучают самые опасные патогены. Им присвоена категория опасности BSL4. Отмечается, что большая часть подобных лабораторий расположена в населённых пунктах. Таким образом, если произойдёт утечка вируса, это грозит серьёзной опасностью.

В лабораториях с категорией BSL4 сотрудникам необходимо находиться в герметичных костюмах, которые имеют подачу кислорода. В самом помещении также должна быть своя система подачи воздуха. Также есть и другие меры безопасности.

Но иногда вирусам удаётся «сбежать» из лабораторий. К примеру, в Великобритании из-за вируса оспы в 1963-1978 годах заразились 80 человек и трое скончались. Вырвать на свободу вирусу удалось из-за неисправной вентиляции. Около 20 лет назад произошло несколько утечек вируса SARS1 из разных лабораторий. Известны и другие аналогичные случаи.

Таким образом, не исключено, что следующая пандемия может возникнуть из-за вируса, которые сможет выйти за пределы лаборатории. Некоторые эксперты считают, что существующих мер безопасности недостаточно и предлагают усилить их.

Недавно американские исследователи рассказали о новом способе распространения коронавируса. Как оказалось, вирус снижает количество производимых вирусных частиц, из-за чего иммунная система человека не замечает его.