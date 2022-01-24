Соединенные Штаты еще со времен президента Трампа мечтали залить Европу своим сжиженным газом, однако на пути этого плана стала Германия. Она начала было строить регазификационные терминалы, но все четыре таких проекта так и не были реализованы, рассказал эксперт в области энергетики Валентин Землянский.

Он пояснил, что сейчас Соединенные Штаты активно взялись компенсировать нехватку природного газа на европейском континенте и отправили в ЕС свои газовозы, однако проблемы это не решает. К примеру, из-за отсутствия терминалов голубое топливо не получают наиболее крупные его потребители. Даже несмотря на это цена на газ все же снизилась.

«Цена на газ, говорят, снижается, стала ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Если бы кто-то в феврале прошлого года назвал такие цифры, ему бы покрутили пальцем у виска и рекомендовали выпить таблеточку. А сейчас это уже воспринимается как что-то серьезное», – отмечает эксперт.

Он также отметил, что все попытки Германии найти альтернативу газу из России провалились. Все взятые на заметку проекты она свернула сама после того, как проанализировала экономическую целесообразность.