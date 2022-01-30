Современная и высокопрофессиональная армия Украины существует исключительно в фантазиях президента Владимира Зеленского, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что некорректно сравнивать ВСУ с войсками НАТО и уж тем более, ставить их в один ряд, как это сделал украинский лидер.

Зеленский ранее высказался в том духе, что армия Украины строится по стандартам НАТО и как минимум не уступает Североатлантическому альянсу по силе, так как имеет боевой опыт.

Леонков отметил, что опыта у натовских войск гораздо больше, так как они принимали участие в самых разнообразных конфликтах в горячих точках планеты. Кроме того, они регулярно проводят учения на земле, на воде и в воздухе, что Украине недоступно вообще.

Эксперт привел пример танковых состязаний, которые регулярно проводятся Североатлантическим альянсом. Если бы ВСУ действительно превосходили силы НАТО или находились на одном уровне с ними, то боролись бы за медали. Однако они то занимают предпоследнее место, а то и вовсе оказываются аутсайдерами. Да и перечисленные Зеленским достижения вроде «быстрой эвакуации военных из Афганистана» вряд ли можно назвать признаком профессионализма ВСУ.