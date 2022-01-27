Россия мгновенно отреагировала на объявление о натовских учениях Cold Response 2022 в Арктике и организует свои маневры, чтобы «проконтролировать весь этот арктический шабаш, призванный удовлетворить американские амбиции», рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» он пояснил, что Северный флот не даст США сильно разгуляться в регионе.

Запад заявляет, что грядущие учения станут наиболее крупными с 80-х годов прошлого столетия. В ним примут участие сразу две авианосных группы из Великобритании и США. Однако Россия тоже не собирается ударить в грязь лицом. В ее задачу входит продемонстрировать, кто именно является безраздельным хозяином в Арктике.

К маневрам Северного флота планируется привлечь 1200 солдат и офицеров, два десятка самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, 30 боевых кораблей и подводных лодок. Превратившийся в военный округ флот сегодня является реальной силой в Арктике, отметил Дандыкин. И добавил, что США и НАТО слишком поздно бросились ее осваивать. Справиться с Россией у них уже не получится.