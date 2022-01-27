читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия мгновенно отреагировала на объявление о натовских учениях Cold Response 2022 в Арктике и организует свои маневры, чтобы «проконтролировать весь этот арктический шабаш, призванный удовлетворить американские амбиции», рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с журналистами портала «ПолитРоссия» он пояснил, что Северный флот не даст США сильно разгуляться в регионе.

Запад заявляет, что грядущие учения станут наиболее крупными с 80-х годов прошлого столетия. В ним примут участие сразу две авианосных группы из Великобритании и США. Однако Россия тоже не собирается ударить в грязь лицом. В ее задачу входит продемонстрировать, кто именно является безраздельным хозяином в Арктике.

К маневрам Северного флота планируется привлечь 1200 солдат и офицеров, два десятка самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов, 30 боевых кораблей и подводных лодок. Превратившийся в военный округ флот сегодня является реальной силой в Арктике, отметил Дандыкин. И добавил, что США и НАТО слишком поздно бросились ее осваивать. Справиться с Россией у них уже не получится.

Вам может понравиться

Французы отвели Макрону роль садового гнома из-за плана “по деэскалации конфликта на Украине”

Французский лидер Эммануэль Макрон вознамерился поделиться с президентом России Владимиром Путиным своим планом по деэскалации ситуации на Украине. Такое его заявление вызвало возмущения читателей местного издания Le Figaro. Так, пользователь

The Sun назвал передовую технику РФ, которая не оставит шансов Украине

Передовая военная техника России дает ей возможность нанести смертоносный удар по Украине в случае «нападения», пишет британский таблоид The Sun. Журналисты заявили, что и беспилотники-невидимки, и роботы «Уран-9», которых Москва

Олег Гайдукевич: Братские государства за несколько минут усмирят агрессивно настроенный Запад

Совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость-2022» пройдут без провокаций и агрессии в отношении соседних государств. В то же время на любые агрессивные действия Запада братские страны дадут молниеносный жесткий
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 января – пасмурно, до -9 °C | Королев: погода, 27 января – пасмурно, до -5 °C | Подольск: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Армавир: погода, 27 января – пасмурно, до -3 °C |