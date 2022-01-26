Бойцы Донецкой и Луганской народных республик смогут сдержать натиск вооружённых сил Украины, если те перейдут в наступление. Таким мнением в интервью “Московскому комсомольцу” поделился бывший ополченец с позывным “Индус” (имя в материале не называется).

По словам экс-ополченца, на вооружении ДНР и ЛНР есть как специальные воинские подразделения, так и батальоны, оснащённые тяжёлой бронетехникой. Резервы, которыми располагают в народных республиках, будут подтянуты к границе с Украиной в течение всего нескольких часов.

Тем не менее, если наступление будет полномасштабным, то без посторонней помощи народные республики долгое время не продержатся, уверяет специалист. Речь идёт не более чем о трёх сутках, считает Индус. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что такие прогнозы слишком оптимистичны, и речь может идти только о нескольких часах.

Оценивая вероятную военную помощь из Москвы в случае начала болевых действий, Индус отметил, что Россия обладает вооружением, с помощь которого сможет наносить удары по украинским военным подразделениям прямо со своей территории. И этому сложно будет помешать.

ДНР и ЛНР образовались в 2014 году после госпереворота на Украине. В Киеве считают, что восточные части страны были захвачены боевиками при поддержке России.