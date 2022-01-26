читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бойцы Донецкой и Луганской народных республик смогут сдержать натиск вооружённых сил Украины, если те перейдут в наступление. Таким мнением в интервью “Московскому комсомольцу” поделился бывший ополченец с позывным “Индус” (имя в материале не называется).  

По словам экс-ополченца, на вооружении ДНР и ЛНР есть как специальные воинские подразделения, так и батальоны, оснащённые тяжёлой бронетехникой. Резервы, которыми располагают в народных республиках, будут подтянуты к границе с Украиной в течение всего нескольких часов.  

Тем не менее, если наступление будет полномасштабным, то без посторонней помощи народные республики долгое время не продержатся, уверяет специалист. Речь идёт не более чем о трёх сутках, считает Индус. Впрочем, некоторые эксперты уверены, что такие прогнозы слишком оптимистичны, и речь может идти только о нескольких часах.  

Оценивая вероятную военную помощь из Москвы в случае начала болевых действий, Индус отметил, что Россия обладает вооружением, с помощь которого сможет наносить удары по украинским военным подразделениям прямо со своей территории. И этому сложно будет помешать.  

ДНР и ЛНР образовались в 2014 году после госпереворота на Украине. В Киеве считают, что восточные части страны были захвачены боевиками при поддержке России. 

Вам может понравиться

США готовят к переброске на границы России несколько сотен танков и бронетранспортеров

Соединенные Штаты намерены перебросить на границу России бронетехнику. Об этом в Сети рассказали простые американцы, которые стали очевидцами перемещений эшелонов с сотнями танков и броневиков. Американцы рассказали, что как минимум

Politico: в США обсудили поправки в законопроект о санкциях против России

В США были проведены переговоры, касающиеся внесения поправок в законопроект о санкциях в отношении России в ситуации, если она начнёт вторжение на Украину. Об этом сообщает Politico. В переговорах приняли
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

Бредихин: Россия может вновь провести операцию “Анадырь” и разместить ядерные ракеты на Кубе

Телефонные переговоры между президентами РФ и Кубы Владимиром Путиным и Мигелем Диасом-Канелем были посвящены вопросам стратегического партнерства двух стран. Политолог Антон Бредихин предполагает, что в ближайшее время вполне могут появиться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 января – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 января – ясно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 26 января – пасмурно, до -3 °C | Подольск: погода, 26 января – небольшой снег, до -6 °C | Армавир: погода, 26 января – пасмурно, до -0 °C |