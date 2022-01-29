Скандал, разгоревшийся вокруг недавнего телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского может указывать на то, что Белый дом утратил свой контроль над ситуацией.

Как сообщает американский телеканал CNN, во время беседы президенты разошлись во мнениях насчёт сроков вторжения России на Украину. Так, Байден утверждал, что это произойдёт уже в феврале, Зеленский, в свою очередь, с этим не согласился и попросил не нагнетать ситуацию. Отмечается, что официально эту информацию опровергать не стали.

По мнению политолога и специалиста по США Дмитрия Дробницкого, эта ситуация демонстрирует кризис в системе исполнительной власти США и указывает на то, что США начинают терять контроль над Украиной и её элитой. Так, он заявил, что выступление Зеленского против Байдена можно назвать утратой Вашингтоном контроля над Киевом.

Помимо этого, Дробницкий указал, что CNN контролируют демократы и сюжет, являющийся выпадом в адрес американского президента, может указывать на раскол внутри страны. Он заявил, что США являются крупнейшей ядерной державой, а также у них есть главная резервная валюта. В связи с этим политолог призвал Россию, Китай или Индию вмешаться в происходящее и обсудить ситуацию.

Недавно Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский наводит панику вокруг военного конфликта для того, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем. Он также заявил, что Зеленский не желает выполнять свои обязанности и тянет время.