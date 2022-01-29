Паника, искусственно создаваемая вокруг боевых действий и войны, которая якобы вот-вот начнется, отвлекает граждан Украины от насущных проблем, которые должны решаться властями уже сейчас. Президент Зеленский просто тянет время, не желая выполнять свои прямые обязанности, заявил глава политического совета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Он высказался в том духе, что вышеупомянутые проблемы массово выкашивают народ Украины, а тем временем Зеленский и его клика размышляют о войне против России. Из-за этого страна давно превратилась в колонию третьего мира и продолжает стремительно идти на дно.

Запад не собирается принимать Украину в Североатлантический альянс, но если он заявит об этом открыто, то нарушит собственные принципы «открытых дверей», заявил Медведчук.

По его словам, единственной задачей власти является решение тех вопросов, которые затрагивают интересы граждан Украины. А не постоянная болтовня о нападении и оружии, которое НАТО присылает, чтобы подтолкнуть Киев к боевым действиям.