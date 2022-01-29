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Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия, возглавляющий фракцию правящей партии «Слуга Народа», заявил, что действия Запада негативно влияют на украинскую экономику. Из-за паники, которую США и Европа сеют своими непрекращающимися заявлениями о «нападении РФ», она может пойти ко дну.

По словам парламентария, народ Украины давно уже понял, что Запад ведет политику запугивания. Люди отлично видят, что прогнозы по датам «нападения», которые постоянно сдвигаются, не сбываются, что сроки проходят, а «вторжения» все нет.

Депутат отметил, что глава МИД Дмитрий Кулеба придерживается такого же мнения. Он ранее заявлял, что подобные страшилки являются недружественным отношением Соединенных Штатов к Украине.

Прекратить нагнетать панику призывал также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что ежедневные заявления о скором «нападении» вряд ли чем-то помогут, если оно все же произойдет.

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