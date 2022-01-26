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Депутат муниципального образования Литейный округ Центрального района Петербурга Владислав Вольский раскритиковал работу коммунальных служб города. В беседе с журналистами, он отметил, что петербуржцам приходится самостоятельно протаптывать себе путь сквозь заваленные снегом пешеходные зоны. Мундеп переживает за пенсионеров и инвалидов, для которых эта зима стала сплошным испытанием.

Вольский поделился, что его пожилой отец с большим трудом передвигается по родному городу, а супруга отца, будучи инвалидом, предпочитает вообще не выходить из дома.

«По льду очень неудобно ходить. Мой отец, ему 82 года, с трудом перемещается, а жена у него инвалид, так она из дома не выходит вообще. Дороги еще как-то чистят, но тротуары нет», — рассказывает Вольский.

Депутат призвал всех петербуржцев быть предельно бдительными и аккуратными во время передвижения по нерасчищенным тротуарам, а также во время езды на автомобилях.

«Выпал снег и люди сначала натаптывают себе козьи тропки. Через неделю что-то может и почистят. Автомобилистам и пешеходам в этом плане очень сложно. Нужно быть очень аккуратными», — заявил мундеп.

Никто так и не смог отыскать под метровыми сугробами обещания господина Беглова о стопроцентной готовности города к зиме. Уже третий месяц Северная столица находится в снежном плену. Местные жители крайне недовольны работой Смольного, поэтому они требуют отставки губернатора на сайте Change.org.

Ранее депутат МО Смольнинское Центрального района Петербурга указала на проблему нехватки дворников и промышленных альпинистов, которые должны убирать потенциально опасные сосульки и ледяные глыбы с крыш.

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