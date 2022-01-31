читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал сомнительным и пугающим достижением одновременный ввод в эксплуатацию всех энергоблоков на атомных электростанциях Украины. Он напомнил, что если в декабре работало 14 из 15 блоков, то сейчас запущены все, передает РИА Новости.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», – заявил парламентарий от правящей партии «Слуга народа».

Четвертый энергоблок Ровенской АЭС долгое время находился на ремонте. 30 января его ввели в строй, поэтому сейчас на Украине в полную силу функционируют все 4 АЭС. Помимо уже упомянутой Ровенской, это Южноукраинская, самая крупная Запорожская и Хмельницкая станции.

Украина находится на десятом месте в мире по количеству атомных реакторов, однако это не позволяет ей покрыть все потребности в электрической энергии. Время от времени Киев обращается к Белоруссии, чтобы получить аварийную помощь в энергетической сфере.

Вам может понравиться

Профессор Ламбер: Украина не обладает рычагами для модернизации экономики

«Утечка мозгов», стремление молодежи уехать как можно дальше из родного государства и всепоглощающая коррупция являются главными причинами продолжительного экономического спада на Украине, заявил французский профессор Микаэль Ламбер. Его слова приводит

Политолог Дудкин: Украинские президенты распродали три воздушных армии и разворовали деньги

Украинские чиновники с момента распада СССР начали распродавать военную технику и вооружение, успешно разворовывая вырученные средства. Это «уникальное достижение» должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннеса, с грустной иронией заметил

ВСУ впервые применили на Донбассе противотанковые комплексы NLAW

ВС Украины впервые задействовали на Донбассе британские противотанковые комплексы NLAV. Удар был нанесен по боевой машине пехоты, которую после точного попадания разнесло на несколько частей, разлетевшихся в разные стороны. Украинская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |