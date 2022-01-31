Депутат Верховной рады Максим Бужанский назвал сомнительным и пугающим достижением одновременный ввод в эксплуатацию всех энергоблоков на атомных электростанциях Украины. Он напомнил, что если в декабре работало 14 из 15 блоков, то сейчас запущены все, передает РИА Новости.

«Вот теперь стало страшно по-настоящему», – заявил парламентарий от правящей партии «Слуга народа».

Четвертый энергоблок Ровенской АЭС долгое время находился на ремонте. 30 января его ввели в строй, поэтому сейчас на Украине в полную силу функционируют все 4 АЭС. Помимо уже упомянутой Ровенской, это Южноукраинская, самая крупная Запорожская и Хмельницкая станции.

Украина находится на десятом месте в мире по количеству атомных реакторов, однако это не позволяет ей покрыть все потребности в электрической энергии. Время от времени Киев обращается к Белоруссии, чтобы получить аварийную помощь в энергетической сфере.