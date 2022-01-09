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Читатели немецкого издания Der Spiegel прокомментировали публикацию о готовности к запуску газопровода «Северный поток-2» и его успешного тестирования. Они написали, что Германии пора бы прекратить спонсировать Украину за счет своих граждан.

По мнению читателей, запуск «Северного потока-2» снизит цену на газ и позволит получить его всей Европе. В настоящий момент потребители вынуждены платить крупные суммы за голубое топливо только потому, что правительству ФРГ хочется поддержать Украину. Которая бесконечно ноет о потере миллиардов на транзите.

Один из пользователь выразил недоумение действиями ФСА, которое сперва разрешило строительство российского газопровода, а теперь по непонятным причинам тянет резину с его сертификацией. В итоге немцам выставляют огромные счета за газ, поэтому именно они расплачиваются за нежелание властей вводить в эксплуатацию «Северный поток-2».

В настоящий момент через Украину прокачивается минимальный объем газа. Польский же транзит через газопровод «Ямал-Европа» остановлен практически полностью.

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