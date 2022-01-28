Киеву нужно срочно учиться дипломатии, чтобы не стать американской колонией, считают читатели британского издания The Times. Так они прокомментировали высказывания на страницах таблоида бывшего украинского президента Петра Порошенко о необходимости противостоять России.

Пользователи Сети напомнили Порошенко, как Уинстон Черчилль сумел справиться с Советским Союзом. В годы Второй мировой он сделал его союзником Великобритании, что было весьма дальновидным шагом. Если бы Украина поступила так же, она давно бы забыла словосочетание «российская агрессия».

«Берите пример с Черчилля! Переживайте по поводу вторжения, которое не состоится, а потом передайте управление страной в руки США… Кажется, Украина уже движется в этом направлении», – написал в комментариях один из читателей.

Другой добавил, что Черчилль, поступив мудро, смог рассчитывать на помощь СССР в деле защиты Великобритании и всего западного мира. Подобного эффекта он вряд ли сумел бы добиться, называя Москву врагом, как делают это нынешние политики.

Также некоторые комментаторы вспомнили обвинение Порошенко в государственной измене и предположили, что такими высказываниями он просто пытается продемонстрировать свою верность Украине.