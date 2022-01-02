В связи с запуском с 1 января 2022 года «мусорной реформы» в Петербурге журналисты Live24 обратились к эксперту Российского экологического движения Илье Рыбальченко с вопросом, чего стоит ожидать и чего стоит опасаться от грядущих нововведений.

На подготовку «мусорной реформы» у Смольного во главе с Александром Бегловым было минимум три года, в том числе время для исправления ошибок, допущенных в организации процесса раздельного сбора отходов. С 1 января к уборке мусора подключился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако на момент начала перехода на новую систему в Санкт-Петербурге все ещё отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, нет рабочей территориальной схемы, а процесс вывоза ТКО вообще не имеет никакого плана.

Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко в беседе с журналистами высказал опасения, что нехватка заводов для переработки мусора может привести к тому, что подрядчики будут сжигать мусор по примитивным технологиям, а это, в свою очередь, грозит серьезными последствиями для экологии.

Эксперт отметил, что ответственность за переработку мусора лежит на Смольном, тогда как чиновники пытаются переложить ее на горожан и представителей бизнеса. Также он обратил внимание на то, что для организации раздельного сбора отходов должны работать все элементы системы. Проводить раздельный сбор мусора для галочки – это лицемерие. Бессмысленно говорить людям о раздельном сборе, если потом содержимое контейнеров отправится в печь.

«Позиция Российской академии наук, академики строго высказались, они сказали, что в России вне тщательной сортировки неприемлемо мусоросжигание. Это официальная позиция Российской академии наук о неприемлемости мусоросжигания в России вне сортировки. Потому что если на сжигание идет органика, если на сжигание идет пластик, то это катастрофа», – подчеркнул эксперт.

По мнению Рыбальченко, представители бизнеса не будут заботиться об экологии и закупят самые примитивные технологии, простые мусоросжигайки. Также эксперт опасается, что никто не будет следить за сортировкой отходов на самих заводах, какие именно категории ТКО в итоге пойдут на сжигание. Такая непродуманная система ведет не только к экологическим проблемам, но и к росту онкологических заболеваний среди населения. Именно поэтому городские власти обязаны продумать всю систему, а не перекладывать ответственность на горожан и бизнес.

По мнению эксперта, лучшим способом утилизации мусора является детонационная парогенерация, так называемая «пушка Фролова».

«Если у плазмы (плазменные технологии, применяемые сегодня ­– прим. ред.) есть незначительные захоронения, то у «пушки Фролова» и захоронений нет, все превращается в товарные продукты. А теперь представьте себе мусоросжигание: до 36 процентов золы, мало того, что много чего летит в воздух, до 36 процентов золы, то есть мы берем мусор, и, сжигая его, 36 процентов по весу получаем более опасной золы, которую нужно утилизировать, потому что это отходы более высокого класса опасности. Вопрос: мы хорошее дело сделали или не очень? Оно экономически эффективно или не очень? Поэтому правильное решение находится в области применения самых высоких технологий. Ключевое слово – без трубы и без захоронений. Такие технологии в России есть, но если эту отрасль отдать на откуп бизнесменам без строгого государственного участия, то решения будут самые дешевые», – делится Рыбальченко.

Эксперт уверен, что создавать множество мусорных полигонов – неверное решение. Необходимо создать один пиролизный завод, который будет перерабатывать мусор.

Ранее депутаты петербургского парламента обратились к губернатору Александр Беглову с просьбой отложить старт «мусорной реформы» до второго квартала 2022 года. Необходимость отсрочки связана с тем, что Смольный не готов контролировать утилизацию и вывоз мусора. Так, например, региональный мусорный оператор, назначенный только в августе 2021 года, на данный момент не смог перестроить работу подрядных компаний и в итоге не справляется с существующими объемами ТКО. Новогодние праздники только подтвердили опасения экспертов и депутатов. 1 и 2 января мусорные площадки города оказались переполнены, подрядчики не успевают вывозить отходы, создавая дополнительные проблемы петербуржцам.