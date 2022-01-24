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В пресс-службе Смольного заявили, что власти Санкт-Петербурга намерены создать высокотехнологичные лаборатории в учебных учреждениях. Для этого Смольный планирует выделить 2 миллиарда рублей. Однако в городе на Неве по-прежнему наблюдается острый дефицит школ, из-за чего появляются длинные очереди. В прошлом учебном году городу не хватало 26 тысяч мест.

Специалисты уверены, что 2 миллиарда рублей было бы правильнее направить на строительство новых учебных заведений, чтобы решить проблему со школьной инфраструктурой.

По оценке критической ситуации, сложившейся в городе, можно сделать вывод, что губернатор Беглов, как и чиновники Смольного, просто не заинтересованы в строительстве школ и развитии соцобъектов. Городские власти уже давно переложили ответственность за возведение детских учебных учреждений и поликлиник на застройщиков. Те, в свою очередь, повышают цены на жилье.

Вице-президент по финансам и экономике Группы RBI Алексей Ефремов уверен, что школы и прочая социальная инфраструктура должна строиться за счет государства. Он считает неправильным, что застройщики «платят дважды», а в конечном счете все это отражается на покупателях недвижимости.

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