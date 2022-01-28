В условиях, когда действия Запада становятся все агрессивнее, Россия вполне может вернуться к реализации проекта БЖРК «Баргузин». Одно упоминание об этом ядерном поезде вселяет ужас в высокопоставленных чиновников НАТО и Пентагона, пишет китайское издание Baijiahao.

Эксперты напоминают, что это настоящий «скальпель судного дня». Поезд с баллистическими ракетами «Ярс» постоянно перемещается по многочисленным железным дорогам РФ, поэтому отследить его практически невозможно. Именно это позволяет в любой момент нанести мощный ядерный удар по центрам принятия решений, находящимся в США.

Маневренные и живучие поезда могут вооружаться несколькими ракетами, которых вполне достаточно для уничтожения любого противника. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», заявляют, что возобновление проекта вполне реально, так как РФ сейчас очень нужны дополнительные факторы сдерживания Запада.