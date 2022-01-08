Россия ждет от Запада подписания договора о предоставлении гарантий, однако США и НАТО вряд ли пойдут на ее условия. Чтобы вынудить их сделать это, Москве придется действовать очень убедительно и жестко, считает автор статьи в издании Antiwar Гилберт Доктороу.

Он высказал мнение, что простыми переговорами России желаемого результата не добиться, так как Запад по инерции будет говорить с ней с позиции силы. Однако она всегда может задействовать козыри, которые заставят предоставить гарантии и отказаться от дальнейшего расширения Североатлантического альянса.

Доктороу уверен, что для достижения цели Москве придется демонстрировать силу. Если она отправит к побережью Соединенных Штатов свои субмарины и корабли с гиперзвуковыми ракетами, либо неподалеку от мегаполисов США вдруг появится беспилотник «Посейдон», способный смыть в океан любой крупный город, Запад будет вынужден отказаться от Украины, а также прекратить заманивать в НАТО Финляндию и Швецию.

По словам эксперта, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», НАТО и Соединенные Штаты все еще не могут понять, что РФ давно оправилась от развала СССР и готова на равных сражаться с самым серьезным противником. Появление «Посейдона» у американских берегов продемонстрирует реальную мощь РФ и вынудит США пойти на любые ее условия.