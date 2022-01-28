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Североатлантический альянс шлет на Украину один спецборт с вооружением за другим, отметил эксперт агентства РИА Новости Андрей Коц. Он напомнил, что всего за три дня Вашингтон перебросил в Киев 250 тонн своего оружия. Не отставал от него и Лондон, который на протяжении 3 дней гонял самолеты туда и обратно.

За это время Киев получил дополнительные ПТРК Javelin и одноразовые гранатометы, снайперские винтовки и карабины, другое вооружение. Также сейчас планируется переброска на Украину вертолетов, которые приобретались у РФ для Афганистана.

Этой гонке спецбортов не поддалась лишь Германия, которая по-прежнему придерживается позиции о необходимости мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Она считает, что накачка Киева оружием вряд ли будет способствовать миру и стабильности, поэтому отказывает в передаче боевых систем сама и запрещает отправлять их Прибалтике и другим странам Европы.

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