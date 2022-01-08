В американском издании The Aviation Geek Club появилась публикация о советских штурмовиках Су-25, которые проводили сложнейшие операции в Афганистане. Авторы ссылаются на воспоминания летчика Александра Кошкина, рассказавшего о миссии, в ходе которой четыре таких самолета сыграли важную роль в разгроме крупной базы неподалеку от Пешавара в Пакистане.

Одной из главной задач авиационного звена был прорыв противовоздушной обороны страны. Чтобы обойти РЛС раннего предупреждения, советские летчики пустились на хитрость. Четыре штурмовика вылетели с авиабазы Баграм и направились к столице Пакистана. При этом они летели плотной группой, демонстрируя высокий уровень взаимодействия.

Благодаря этому самолеты были приняты системой ПВО за транспортник. Пролетая над аэродромом в Джелалабаде, они изобразили посадку, однако при этом продолжили полет. Позже один из самолетов остался отвлекать радиолокационные станции, а остальные на небольшой высоте добрались до цели и нанесли удар.

Авторы публикации, перевод которой представил портал “ПолитРоссия”, рассказали, что для моджахедов атака стала настолько неожиданной, что они ничего не успели сделать в ответ. А штурмовики, успешно выполнившие поставленную задачу, вернулись в Баграм, сумев без проблем уйти от погони.