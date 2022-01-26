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Очередную провокацию у российских границ организовали американские разведывательные самолеты. Подлетевший к рубежам РФ патрульный противолодочный P-8A Poseidon прикрылся от зенитно-ракетных комплексов С-400 пассажирским лайнером, следовавшим из Москвы в турецкую Анталию.

Подобные маневры повторяются не в первый раз. Их цель – это разведывательные операции, призванные отследить работу российских ЗРК. Однако американские пилоты осознанно подвергают риску пассажирские самолеты, что не может не вызывать обеспокоенности их действиями.

На этот раз противолодочный самолет подошел к пассажирскому лайнеру на расстояние около 2-3 км. По высоте дистанция тоже была весьма опасной – не более двух километров. Российская сторона действия «Посейдона» пока не прокомментировала.

Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что американская воздушная машина подменила данные транспондеров. На мониторинговых сервисах она определилась как метеорологический аэростат, однако точно известно, что такие аппараты в тот день у российских границ не появлялись.

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