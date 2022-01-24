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Американские ВМС оказались на грани больших потерь, связанных с недостатком мощностей для строительства, ремонта и обслуживания боевых кораблей. Такое заявление сделал глава Командования сил флота адмирал Дэрил Кодл. Его слова приводит РИА Новости.

По словам адмирала, серьезное вооруженное столкновение с противником, способным оказать США достойное сопротивление, приведет к потере большого количества кораблей. При этом заменить их будет невозможно, так как в настоящий момент ремонт изношенных флотских единиц не производится а новые не выпускаются из -за проблем с верфями.

Сейчас имеющиеся верфи и доки работают в режиме полной загрузки, что со временем выльется в их быстрый износ. Тогда ВМС ощутит настоящие сложности, так как ремонтировать и обслуживать корабли будет негде.

Кодл привел пример с подводной лодкой «Коннектикут», которая в Южно-Китайском море столкнулась со скалой. По словам адмирала, эта субмарина до сих пор стоит в очереди на ремонт и никто не может сказать, когда он начнется. Также Кодл отметил, что именно подовдные лодки, авианосцы и эсминцы, являющиеся главной ударной силой США на море, больше всего пострадают из-за дефицита верфей.

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