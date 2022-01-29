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Истребитель Jas 39 Gripen E, который вскоре поступит на вооружение ВВС Швеции, обладает отличной маневренностью и оснащается ракетным вооружением, способным атаковать цели вероятного противника с дистанции в 100 километров. Однако он не сможет достойно конкурировать с российским Су-57, уверены эксперты издания Aftonbladet.

Авторы публикации признали, что истребитель пятого поколения ВКС РФ, который уже передан в войска, выигрывает у шведского и по бортовой электронике с авионикой, и по мощности имеющегося на борту вооружения. Он получил возможность уничтожать цели на больших расстояниях, что исключает поражение самолета ответным ударом противника.

Традиционно среди преимуществ Су-57 эксперты называют высокую скорость и маневренность. Помимо этого, российский истребитель является универсальным, так как способен атаковать не только воздушные, но еще и наземные и морские цели.

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