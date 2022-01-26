Вопреки недавним заявлениям официальных лиц США, Россия «не совсем готова вторгнуться в Украину», но это может осуществиться после завершения намеченных совместных военных учений с Беларусью, заявили эксперты на мероприятии Atlantic Council («Атлантический совет», влиятельный военно-аналитический центр при НАТО), состоявшемся 25 января. Об этом сообщает Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Завершение военных учений России с Беларусью, запланированное примерно на 20 февраля, может стать датой вторжения, поскольку тем временем Россия продолжит стягивать войска к границе с Украиной», сообщил Air Force Magazin высокопоставленный представитель департамента ВВС Пентагона. Чиновник также заявил, что Путин «не заинтересован лишь в укреплении Донбасса», где ополченцы с 2014 года удерживают небольшой уголок на юго-востоке Украины. «Он намерен продвинуться дальше на запад», – утверждает чиновник.

В последние месяцы командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Л. Харригиан регулярно разговаривал по телефону со своим украинским коллегой, чтобы обсудить стратегию взаимодействия. США уже направили на Украину переносные зенитные ракеты Stinger, но эта страна запросила более мощные системы. «Стингеры» способны эффективно замедлить действия российских ударных и транспортных вертолетов, но почти бесполезны против российских истребителей и штурмовиков.

Кроме того, противотанковые ракеты Javelin американского производства поставлялись Украине в последние несколько лет и продолжают поставляться.

Освещая итоги мероприятия Атлантического совета, AFM уделил основное внимание наиболее излюбленным на Западе тематикам: «вероятные сценарии вторжения» и домыслы о «расчетах Путина».

В текущей версии от AFM «Наиболее вероятным сценарием является «очень серьезная провокация». Также вероятна угроза десантной атаки с Черного моря, хотя подполковник ВВС США Тайсон К. Ветцель, старший научный сотрудник в Центре стратегии и безопасности Атлантического совета, заявил, что такая десантная операция, скорее всего, будет рассматриваться как уловка или отвлечение украинских войск от Киева. По словам Ветцеля, у России есть только шесть десантных кораблей в Черном море, способных высадить 2200 человек личного состава или 60 основных боевых танков, чего недостаточно для масштабного вторжения. Третий наиболее вероятный сценарий заключается в том, что войска, участвующие в белорусских учениях, двинутся на Киев, так как они будут находиться в относительной близости».

Цели Путина, по мнению Ветцеля, состоят в том, чтобы «захватить территорию, чтобы НАТО выглядело беспомощным, и я думаю, что они могут сделать это силами, которые у них есть… на месте сейчас». По его мнению, вслед за кибератакой, скорее всего, произойдет атака в сторону Киева, что создаст кризис, который «угрожает легитимности [киевского] режима». Военные операции на Донбассе и в Черном море, скорее всего, будут отвлекающим маневром от главных действий «на севере и востоке Украины».

Майкл Кофман, директор Центра военно-морских исследований по России, сказал, что он также считает вероятной операцию в восточном регионе Украины «в сочетании с окружением Киева… что, я думаю, они могут сделать довольно быстро» с уже выдвинутыми силами, «и, возможно, марш через юго-западное побережье в сторону Одессы». По его словам, российские силы займут позицию для движения после краха правительства, и он не согласен с тем, что потребуется гораздо больше сил.

Кофман не согласен с «огромными оценками, которые получены от украинцев» о силах, необходимых для эффективного захвата страны. По его мнению, войска численностью 75-80 тысяч человек при поддержке до еще 50 тысяч будут достаточны для успеха России.

Джон Е. Хербст, старший директор Евразийского центра Атлантического совета, не так уверен даже в самой вероятности вторжения в Украину. По его словам, оценка Путиным затрат в основном определит то, будет ли он действовать дальше. Москва также должна учесть, что Швеция и Финляндия, увидев агрессивную Россию, решат, что им тоже нужно вступить в НАТО. «Это страны, которые в прошлом не были заинтересованы во вступлении в НАТО, но сейчас ведут об этом серьезное общенациональное обсуждение», – отметил Хербст.

Джон Сайфер, внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета, сказал, что Путин не может вторгнуться в Украину и при этом «сохранить лицо» внутри собственной страны. Но у Путина уже есть победа в том, что он «многому научился», отметил Сайфер. По его словам, «он может дестабилизировать ситуацию и угрожать по своему желанию, и Запад это терпит. Он усвоил, что Францию ​​и Германию можно купить и запугать. Он знает, что Америка является довольно шаткой в своей позиции. Треть американцев на самом деле поддерживают его, а 60 процентов фактически не заботятся об этом вопросе».