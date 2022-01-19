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Военный эксперт Брент Иствуд составил рейтинг украинского оружия, которое Киев мог бы задействовать в гипотетической войне с Россией. Непонятно, почему в ТОП-5 не попал беспилотник «Байрактар», который на Украине считают чуть ли не сошедшим с небес божеством, но вполне вероятно, что у него на это есть свои причины.

В своей публикации в издании «1945» эксперт поставил на последнюю, пятую позицию самоходную колесную гаубицу 2S22 Bohdana. Она оснащена компьютерной системой управления огнем, а также 155-миллиметровой пушкой, способной производить до 8 выстрелов в минуту. Целями для САУ являются танки, укрепленные командные пункты, РЛС и все виды бронетехники.

Четвертое и третье места – у комплексов украинского производства ПТРК «Стугна-П», способного атаковать даже вертолеты, и РСЗО «Вільха-М».

На второе место эксперт поставил американский противотанковый комплекс Javelin, однако как показали последние испытания, работать с ним украинские военные пока не научились. Наконец, танки Т-64БВ стали первыми среди видов оружия, которое может использоваться в возможной войне. В 2017 году инженеры провели их модернизацию, установили навигационную спутниковую систему и ночной прицел. Автор пояснил, что хотя у Киева имеется более совершенный танк Т-84 «Оплот», который является условно украинской разработкой, этих боевых машин слишком мало для серьезного сопротивления.

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