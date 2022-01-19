Джо Байдену пора признать реальные приоритеты безопасности США и отказаться от членства Украины в НАТО, либо продолжить верить, что невнятная угроза санкций может повлиять на действия России. Такое мнение высказывает обозреватель интернет-издания «1945» (19FortyFive) Дэниел Л. Дэвис. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Примерно 127 000 российских военнослужащих дислоцированы по трем сторонам Украины и готовы нанести удар. Флотилии российских военных кораблей, эскадрильи боевых самолетов и ее элитные ракетные силы подняты по тревоге и, похоже, готовы к действию. В этот «предпоследний час» есть, вероятно, только одно, что может предотвратить военный конфликт: трезвая, мудрая политика Белого дома, которая признает реальность ситуации и ставит во главу угла безопасность Америки и НАТО», – пишет Дэвис.

По его оценке, «по умолчанию» практически каждая администрация США, начиная с Билла Клинтона, стремилась «быть жесткими» с Россией, когда заходила речь о расширении НАТО. Любые действия, которые при этом производили впечатление сомнений и нерешительности в поддержке расширения альянса, вызывали обвинения в «слабости» и «преклонении перед Кремлем». С момента распада СССР в 1991 году и до середины 2000-х это работало, поскольку Россия была слишком слаба, чтобы чем-то помешать Западу делать то, что он хотел.

Те дни прошли. Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, плюс за последние 20 лет Москва восстановила свой потенциал обычных вооружений. А с ростом цен на нефть возросло и экономическое влияние России.

Более того, чем больше Вашингтон игнорировал жалобы Москвы на расширение НАТО, тем больше улучшались отношения России с Китаем, включая военное сотрудничество. Все это дает Москве значительно больше рычагов влияния на ее собственных границах, чем когда-либо после распада СССР.

Простые угрозы новыми санкциями не отговорят Путина от действий, если он посчитает, что более серьезной угрозой для его страны является приглашение Украины в НАТО. Тем более, что чрезмерное использование США санкционного инструмента значительно ослабило эффект его применения, а у России накоплен опыт успешного преодоления санкций. Настало время рассмотреть другие стратегии.

Два месяца назад Путин посетовал на то, что Запад недостаточно серьезно относится к российским предупреждениям. Прежняя история и нынешнее развертывание Россией вооруженных сил показывают: неразумно предполагать, что он блефует. Но многочисленные официальные лица Вашингтона неоднократно заявляли, что предоставление России каких-либо письменных гарантий того, что Украина не будет приглашена в НАТО, является просто «нежелательным».

По мнению Дэвиса, «даже сейчас у Байдена и НАТО есть законный шанс предотвратить российскую атаку, признав реальность: Украина слишком слаба, чтобы противостоять России, а также слишком внутренне разделена, чтобы претендовать на членство в НАТО. Поэтому Байдену следует снять с обсуждения приглашение Украины в НАТО. Одновременно он должен предложить Киеву рассмотреть возможность объявления военного нейтралитета. Эти два шага имели бы высокие шансы на устранение угрозы российского вторжения».

Дэвис уточняет: «Украина могла бы продолжать взаимодействие с Западом, могла бы продолжать работать над членством в ЕС и могла бы продолжать укреплять свои вооруженные силы любым способом, который она сочтет нужным».

По его оценке, вероятность решения Москвы пойти на военное столкновение с Киевом станет минимальной после того, как риск присутствия НАТО на российско-украинской границе будет устранен.