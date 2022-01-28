Зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который ранее применялся в основном для прикрытиях других средств ПВО России, после модернизации превратился в грозу беспилотников. Он «отрастил длинные когти», которые позволят справляться практически с любыми летающими объектами, сообщили журналисты издания «1945».

По словам авторов публикации, главной особенностью нового комплекса является ракета 57Э6М-Е, которая после обновления может разгоняться до 1700 м/с. Она способна поражать цели с расстояния в 40 километров и представляет серьезную опасность как для самолетов, так и для боезарядов потенциального противника.

Кроме того, конструкторы существенно улучшили радар, увеличив дальность его эффективного действия до 75 км. Благодаря этому «Панцири-СМ» теперь смогут обнаруживать беспилотные аппараты «Байрактар-ТБ2» раньше, что исключит риск поражения комплекса ракетами с дрона.