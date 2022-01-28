читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», который ранее применялся в основном для прикрытиях других средств ПВО России, после модернизации превратился в грозу беспилотников. Он «отрастил длинные когти», которые позволят справляться практически с любыми летающими объектами, сообщили журналисты издания «1945».

По словам авторов публикации, главной особенностью нового комплекса является ракета 57Э6М-Е, которая после обновления может разгоняться до 1700 м/с. Она способна поражать цели с расстояния в 40 километров и представляет серьезную опасность как для самолетов, так и для боезарядов потенциального противника.

Кроме того, конструкторы существенно улучшили радар, увеличив дальность его эффективного действия до 75 км. Благодаря этому «Панцири-СМ» теперь смогут обнаруживать беспилотные аппараты «Байрактар-ТБ2» раньше, что исключит риск поражения комплекса ракетами с дрона.

Вам может понравиться

Военный эксперт Шурыгин: России и Западу пора открывать карты

Военный публицист Владислав Шурыгин уверен, что Москва заранее знала ответ на требования по гарантиям безопасности. Она выдвигала их скорее для истории и для того, чтобы на самом высоком уровне зафиксировать

Столтенберг приказал начать массовую переброску сил НАТО к границам Украины

По приказу генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, к российским границам активно перебрасывается боевая авиация и корабли, пишет портал Avia.Pro. Дополнительные подразделения НАТО разворачиваются сразу на нескольких направлениях – в

Мария Захарова разоблачила фейк The Times о “простой украинке” с карабином

В издании The Times появилась фотография «простой украинки», вооруженной карабином Z-15. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала снимок фейком, так как Марьяна Жагло (именно так зовут «защитницу Украины) является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 января – небольшой снег, до -3 °C | город Мытищи: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 января – небольшой снег, до -9 °C | Королев: погода, 28 января – пасмурно, до -6 °C | Подольск: погода, 28 января – небольшой снег, до -7 °C | Армавир: погода, 28 января – пасмурно, до -1 °C |