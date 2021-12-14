Ольга Королькова в начале декабря подала иск на стриминговый сервис Netflix.

Как уточняется, иск был подан сразу против трёх компаний: российского подразделения Netflix «Развлекательный онлайн-сервис», киностудии «Медиа юниверсал ивент» и против лейбла «Первое музыкальное издательство». Причиной для иска стала композиция «Прекрасное далеко».

Королькова является одной из исполнительниц данной композиции и считает, что её смежные права были нарушены, когда песню использовали в фильме «Пятница». Данный фильм вышел в 2016 году, в его съёмках приняли участие Данила Козловский и Сергей Бурунов.

Певица, являющаяся солисткой большого детского хора СССР, требует от Netflix 10 миллионов рублей. Кроме того, она хочет компенсации морального вреда, требуя сумму в размере одного миллиона рублей.

Отмечается, что использование в кино музыкальных отрезков без согласия авторов и исполнителя в течение 50 лет считается незаконным.

Недавно мы сообщали, что на Урале жители подали в суд на правительство Челябинской области из-за введения QR-кодов. Иск отправили около 170 человек.