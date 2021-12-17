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Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников, в которой используются фальшивые колл-центры.

Так, граждане получают от некой «кредитной организации» уведомление на электронную почту, в котором указывается, что их ждёт списание денег за подписку с заканчивающимся пробным бесплатным периодом. В уведомлении указывается номер колл-центра, куда следует позвонить, чтобы отменить подписку.

Однако, если обратиться по этому номеру, то мошенники начинают просить установить программы, благодаря которым они получат возможность снимать деньги с банковских счетов звонящих. При этом злоумышленники не просят переводить денег или сообщать данные банковской карты.

В связи с этим россиян предупреждают, что в случае необходимости в банк следует звонить по официальному номеру.

Ранее мы сообщали, что со следующего года в Подмосковье выплата пенсий будет осуществляться в беззаявительном порядке. Как уточняется, речь идёт о пенсиях по старости.

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