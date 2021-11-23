Ирина Каклюгина, зампредседателя подмосковного правительства, отметила, что, начиная с грядущего года, пенсии по старости начнут выплачивать в автоматическом режиме, то есть будущим пенсионерам не нужно будет заполнять соответствующие заявления.

Согласно ее словам, как только в силу вступят иные правила назначения пенсионных выплат, жителям Подмосковья больше не придется заниматься подготовкой заявлений и тратить время на стояние в очередях. Дело в том, что назначение пенсий будет осуществляться автоматически, в цифровом формате.

На данный момент времени в регионе живут свыше двух миллионов пенсионеров. Каклюшина добавила, что в Московской области пожилые россияне помимо базовой пенсии получают социальную прибавку и могут воспользоваться прочими мерами соцподдержки. К последним относятся компенсации за коммунальные услуги и капитальный ремонт.