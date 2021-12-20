Некачественное обслуживание дома №157 на Московском проспекте вынудило жильцов обратиться в прокуратуру. Они требуют наказать виновных.

Люди рассказали, что почти весь дом в трещинах, а крыша усеяна дырами. Петербуржцы боятся за свое имущество, так как скоро начнутся сильные осадки. Ужасное состояние ливневок может привести к размыву фундамента.

Однако, это не одна претензия. Жалуются на строительные материалы и мусор во дворе и крыше дома. Территория полностью захламлена, а стройматериалы в зиму могут прийти в негодность.

С целью исправить ситуацию и наказать виновных, жители обратились в прокуратуру, Жилищный комитет, Госжилинспекцию Петербурга и к губернатору Александру Беглову. По данному факту правоохранителям будет проведена проверка.