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В РИА «Новости», сославшись на собственные источники в ОПК РФ, отметили, что ЗАК «Деривация-ПВО», созданный российскими специалистами, сможет уничтожить вражеские силы в укрытиях с помощью особых управляемых снарядов.

Согласно словам собеседника информагентства, благодаря использованию современной системы наведения и снарядов с возможностью выбора времени подрыва новая установка сможет ликвидировать врагов, находящихся в окопах, траншеях и позади различных преград. Недавно были осуществлены предварительные тесты комплекса на полигоне.

Отмечается, что система может самостоятельно рассчитывать нужное время подрыва для всех выпускаемых снарядов. Таким образом, установка может сделать несколько выстрелов, и все ее боеголовки взорвутся прямо над траншеей, накрыв противника смертоносными осколками. Данную функцию можно также использовать для уничтожения небольших беспилотников, взрывая снаряды прямо в воздухе рядом с дронами.

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