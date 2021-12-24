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В США заявили, что Россия готова к диалогу по вопросу Украины. Об этом сообщает издание Washington Post.

Как отмечается, во время своей недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что именно Запад виноват в том, что на границе с Украиной возникла напряжённость и имеется угроза войны. Однако, как было отмечено, агрессивных заявлений, способных привести к дальнейшей эскалации, Путин не делал.

По мнению американских журналистов, это указывает на то, что решать проблемы с позиции силы Россия не собирается. В этом случае возможен диалог с США и НАТО, однако для того, чтобы продвинуться в этом направлении, необходимо, чтобы НАТО отказалось от продвижения на Восток. Путин и ранее требовал от НАТО дать письменные гарантии того, что расширения Альянса на восток не будет.

Кроме того, Путин отметил, что рассчитывает провести переговоры с США по вопросу Украины и НАТО уже в скором времени.

Ранее Владимир Путин заявил, что США и НАТО задумались над его предложениями, которые касаются сферы безопасности. Он отметил, что на это указывают некоторые сигналы.

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