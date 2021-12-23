Президент России Владимир Путин выразил надежду на получение от Запада конкретного ответа на предложения, которые касаются гарантий безопасности.

Так, Путин указал, что заниматься решением вопросов намеревается политико-дипломатическим путём. Но для этого необходимы ясные и четкие гарантии, которые будут изложены юридически. Согласно заявлению Путина, которое он озвучил во время заседания коллегии Минобороны России, предположительно, на Западе собираются поработать над его предложением. На это, как он заявил, указывают «некоторые сигналы».

Однако также Путин сообщил, что в настоящее время существует опасность того, что предложения России будут «погружены в болото» и Запад использует эту задержку для того, чтобы делать то, что хочет. Такая возможность Москву не устраивает.

Ранее эксперты Forum 24 заявил, что отказ НАТО дать России гарантии в сфере безопасности являются пустой формальностью. По словам авторов издания, Украина не получит от НАТО военной помощи.