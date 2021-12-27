Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что нельзя совмещать алкоголь и баню. Его слова передаёт издание РИА Новости.

Специалист указал, что у некоторых людей существует традиция отправляться в баню перед Новым годом. Он сообщил, что им перед визитом в баню алкоголь пить совершенно нельзя. Так, из-за высокой температуры в бане, которая может достигать 100 градусов или выше, поднимается давление, а алкогольные напитки оказывают такое же воздействие.

В итоге это может привести к обострению проблем, связанных сердцем и сосудами. Также у людей, употребивших алкоголь, снижается реакция, и в этом случае баня может представлять опасность.

За два часа вперед посещением бани лучше полностью отказаться от еды. Находясь в бане, следует следить за свои самочувствием, и в случае появления дискомфорта выйти, чтобы немного остыть и выпить воды.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что употреблять алкоголь во время простуды опасно. По его словам, это лишь приведёт к ухудшению самочувствия.