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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о вреде употребления алкогольных напитков в ситуации, когда человек заболел ОРВИ.

Многие люди, как заявил Мясников в эфире телеканала «Россия 1», предпочитают лечиться от простуды при помощи алкоголя. По словам специалиста, если употреблять алкоголь при имеющихся признаках заболевания, то на какое-то время сразу станет легче. Однако потом обязательно «накатит» и станет только хуже.

Если же в этом случае вновь выпить алкоголь, то состояние только ухудшится. Мясников подчеркнул, что бороться с простудой при помощи алкоголя и перца нельзя. Кроме того, он указал, что люди, у которых есть кашель или насморк, а также болит голова, алкоголь, как правило, не пьют, потому что это не приносит радости и спиртное просто «не лезет».

Недавно мы сообщали, что в Забайкалье скончались трое мужчин, которые употребили “спиртосодержащий напиток”. Как сообщается, этот раствор использовался в технических целях на производстве.

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