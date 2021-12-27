Военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил о действиях России в ситуации, если Киев решится напасть на ДНР и ЛНР.

Как отмечается, в настоящее время Украину подталкивают к эскалации конфликта в ЛДНР. Делает это Запад, отправляя Киеву разное вооружение, при помощи которого можно вести не только оборону, но и наступление. Отмечается, что в регионе находятся более 120 тысяч военных ВСУ, которые готовы к наступлению и ждут сигнала от США.

Согласно заявлению Коротченко, в этом случае Россия начнёт операцию «по принуждению к миру». Коротченко считает, что Россия к настоящему времени подала уже довольно много «сигналов», которые указывают на то, что ждёт Украину в случае проведения силовой операции военных сил против самопровозглашённых республик.

Недавно Игорь Коротченко заявил, что если НАТО не согласится дать России письменные гарантии безопасности, то Москве придется сформировать “контругрозы”. В этом случае на территорию Белоруссии могу быть переброшены ядерные боеголовки.