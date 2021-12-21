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Игорь Коротченко, специалист по военным вопросам, отметил, что в случае отказа Североатлантического альянса от предоставления РФ письменных гарантий безопасности Москве придется «сформировать контругрозы».

Согласно его словам, Кремлю придется «жестко ответить» на нежелание западного военно-политического блока пойти на сделку в сфере безопасности. Он добавил, что российское военное ведомство в этом случае может осуществить переброску атомных боеголовок на территорию Белоруссии в рамках заключенных ранее соглашений с Минском.

Эксперт отметил, что на белорусские земли можно перебросить ракетную бригаду вместе с ОТРК «Искандер», которые следует оснастить ядерными ракетами. Их нужно нацелить на натовские военные объекты, расположенные в Европе, считает Коротченко. Россия может также создать общее оборонное пространство с ЛДНР.

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