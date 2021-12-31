Отделения реанимации в США заполнены более, чем на 78%. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социальных служб США.

Как сообщается, в больницах в США расположено около 80,8 тысяч коек, которые предназначены для пациентов, попавших в реанимацию. Из них сейчас заняты пациентами 63,3 тысячи коек. Среди них 17,4 тысячи коек, что составляет более 22,7%, занимают пациенты, у которых был подтверждён коронавирус.

Согласно заявлению главы отделения медицины катастроф больницы Университета Джорджа Вашингтона доктора Джеймса Филиппса, даже в предыдущие пиковые волны коронавируса такой ситуации не наблюдалось.

Всего в Америке госпитализировано сейчас около 579 тысяч человек. Коронавирус был выявлен примерно у 90 тысяч пациентов.

Недавно в Великобритании было установлено, что о заражении коронавирусом не знали около 29% жителей страны. В больницы они обратились из-за других заболеваний и только тогда узнали о коронавируса.