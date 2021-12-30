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29 процентов жителей Великобритании даже не знали, что заражены коронавирусом, пока не обратились в больницу из-за других заболеваний. Такой результат показало новое исследование, проведенное специалистами Соединенного Королевства.

Публикация этих данных спровоцировала крупный скандал, так как официальная статистика не отражает реального положения дел по коронавирусной инфекции в Великобритании. Заболевших может быть гораздо больше, чем сообщается в ежедневных сводках, потому что многие люди даже не в курсе, что заражены.

Кроме того, многие граждане узнают, что заболели Covid, когда лечатся в британских больницах от простуды или других недугов. Это вызывает дополнительные вопросы, так как пациенты вполне могли заразиться коронавирусом уже в медицинском учреждении.

Эксперты отмечают, что лишь 20 процентов жителей страны оказались в больнице из-за коронавирусной инфекции. Все остальные стали жертвами так называемых случайных госпитализаций. Вполне вероятно, что их количество увеличилось до 29% в связи с появлением и распространением штамма «Омикрон», который более заразен, чем предыдущие варианты вируса.

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  • 29.12.2021
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