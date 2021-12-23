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Жителям Московской области показали места, где можно будет запускать фейерверки.

Как сообщается, была составлена интерактивная карта площадок, на которых гражданам разрешено проводить пуски салютов. Она была выложена на портале Правительства Московской области.

Отмечается, что специалисты Главного управления МЧС РФ по Московской области каждый год занимаются оборудованием площадок, где можно будет осуществлять запуски фейерверков в безопасности. В других местах, как отмечается, запускать салюты запрещено.

Всего в регионе было создано 323 оборудованных площадки для запуска петард и салютов. Также специалисты напомнили о правилах использования фейерверков и рассказали о мерах безопасности, а также дали советы по приобретению пиротехники.

Ранее жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенников. Как сообщается, злоумышленники вынуждают граждан самим им звонить.

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