Синоптики обещают в Санкт-Петербурге резкое похолодание к концу недели. Это приведет к образованию наледи на тротуарах и проезжей зоне. В субботу, 18 декабря, прогнозируется мокрый снег. На улицах города остаются неубранный талый снег и лужи, которые могут превратиться в катки.

СМИ сообщают, что коммунальные службы не вывезли тонны снега. У горожан возникают сложности при поездке на работу. Гололед, лужи, сосульки увеличивают шансы получить травму.

Один из инцидентов на набережной реки Мойки закончился госпитализацией петербурженки в состоянии комы в Мариинскую больницу. Также случаи падения сосулек на пешеходов зафиксированы на 3-й Советской улице и в Петроградском районе.

Рост обращений горожан за медицинской помощью обусловлен неграмотной подготовкой губернатора Александра Беглова и чиновников Смольного к зимнему сезону. Коммунальные службы не справляются с уборкой улиц.