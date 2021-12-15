Все обещания губернатора Петербурга Александра Беглова решить зимнюю проблему с сосульками на крышах домов, а также заверения градоначальника о внедрении системы «холодный чердак», разбились о суровую реальность недееспособности чиновников.

Петербург скрыт под снежными завалами, а жертвами падающих ледяных глыб с крыш зданий стали уже несколько человек. Пострадавших могло быть значительно больше, просто в момент падения льда по счастливой случайности не оказалось людей в проблемных местах.

Городские ЖКС, подконтрольные коммунально-жилищным ведомствам Смольного, и частные управляющие компании (УК) должны нести ответственность за уборку снега и наледи с крыш. Но нерасторопность, или нежелание чиновников решать проблему вынудил горожан писать жалобы и обращения в профильные ведомства.

На УК и ЖСК наложены многочисленные штрафы Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) и Жилинспекцией. Надзорные службы после проведенных проверок констатировали, что уборка снега у домов, а также осадков и наледи на крышах в большинстве районов города не соответствует требованиям. В частности, общая сумма штрафных санкций превысила 8 млн руб.

По сообщению ресурса «Мойка 78», жертвами сосулек за последние несколько лет стали порядка 1300 петербуржцев, причем 20 горожан скончались. Последний инцидент со смертельным исходом произошел зимой 2019 года уже при губернаторе Александре Беглове. Тогда упавшая глыба со здания Петербургского государственного химико-фармацевтическому университета убила студента.

Губернатор Беглов вместе с чиновниками Смольного в свое время запускали пилотный проект по оборудованию крыш объектов социального значения с целью предотвращения образования наледи. Но о результатах этой инициативы ничего неизвестно до сих пор. Хотя на ее реализацию были выделены средства из бюджета. Параллельно Смольный внедрял систему «холодный чердак».

Вице-губернатор по ЖКХ Анатолий Повелий в беседе с «Фонтанкой» фактически подтвердил, что Смольный не может самостоятельно навести порядок в городе, именно поэтому принято решение обратиться за помощью к МЧС, чтобы не подвергать жизни горожан риску.