На официальной странице губернатора Александра Беглова во «ВКонтакте» появляется много комментариев с критикой снегоуборочных работ. Один из петербуржцев возмутился отсутствием уборки рядом с Октябрьской набережной. По словам мужчины, район не чистили с момента первого снегопада. Местные жители не могут нормально передвигаться, а машины буксуют.

Петербуржец также рассказал о ситуации в прошлом году, когда из всего района убирали только одну улицу – Русановскую. Ее сделали образцово-показательной, пока на остальных царил снежный коллапс.

СМИ пишут, что подобное было и в этом году, когда территорию у Смольного чистили идеально, а остальной город утопал в снегу. Позже журналисты узнали, что чиновники проводили тендер на уборку Смольного. Сумма контракта составила 3,5 млн рублей.

При этом в Центральном районе снег практически не убирали, как и во многих других районах Петербурга. Следствием бездействия профильных комитетов Смольного и коммунальщиков стали десятибалльные пробки, многочисленные аварии и обращения в травмпункты.

Сейчас в Петербурге потепление, и неубранный снег тает. Жители города предполагают, что этого чиновники и ждали, чтобы «само растаяло». Только теперь на смену снежным заносам пришли огромные лужи. Таяние снега вызвало подтопление.

В ответ на свои жалобы горожане получают от Смольного лишь отписки, а Беглов заявляет, что коммунальщики справилась с последствиями снегопадов.