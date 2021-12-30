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Заместитель министра здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец рассказала о ситуации с коронавирусом в регионе.

Как отмечается, среди жителей региона, которые поставили прививку от коронавируса, заразившихся инфекцией около 7%. При этом вакцинированные люди болеют коронавирусом в лёгкой форме и им, как правило, не требуется госпитализация. В медучреждения отправляют обычно пенсионеров или людей, у которых имеются хронические заболевания.

Также указывается, что, по информации на 30 декабря, в регионе нет вакцинированных жителей, которые скончались бы от COVID-19.

Согласно последней информации, коронавирус был выявлен у 325 человек. Новый штамм коронавируса омикрон на данный момент в регионе не был выявлен.

Ранее исследователи установили, что коронавирус способен избегать столкновения с антителами. За счёт этого повышается его заразность

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