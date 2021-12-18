В Москве с конца декабря собираются перекрыть движение в ряде районов. Об этом заявила пресс-служба департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, уже с 18 декабря нельзя будет проехать в некоторых районах Киевского шоссе. Уточняется, что для городского транспорта движение закроют полностью. Как было заявлено, здесь начнутся строительные работы. Вводятся эти ограничения на несколько месяцев – до 31 мая 2022 года.

В частности, нельзя будет проехать от съезда к Киевскому шоссе в сторону ЦАО, по дороге в поселении Московский поблизости от владения 16. Кроме того, будет перекрыт съезд на улицу Академика Корнилова.

Также указывается, что 27 декабря будет частично перекрыто движение на Ходынском бульваре. Движение будет закрыто с 09:00 до 16:30, ограничения решено было ввести из-за мероприятия, которое организует «Мегаспорт».

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