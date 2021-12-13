Ненадлежащая уборка снега в Санкт-Петербурге привела к гололедице на дорогах и свисающим с крыш домов сосулькам. Петербуржцы, опасаясь за свою безопасность и здоровье, просят власти города наконец организовать расчистку улиц.

Жители Северной столицы в соцсетях жалуются на чрезвычайно скользкие тротуары, которые создают травмоопасную ситуацию в городе. Кроме этого, петербуржцы обеспокоены огромными сосульками, образовавшимися в результате нерасчищенных крыш.

Горожане столкнулись с бездействием Смольного и неподготовленностью к снежной зиме. Жители Северной столицы стали высказывать критику в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова за ненадлежащую организацию работы коммунальных служб.